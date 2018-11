Le Real Madrid de Thibaut Courtois, présent toute la rencontre, s'est largement imposé 0-5 sur la pelouse du Viktoria Plzen mercredi soir lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Monté à dix minutes du terme, Marouane Fellaini a pesé dans la victoire 1-2 de Manchester United sur la pelouse de la Juventus Turin. Enfin, les Citizens n'ont pas eu besoin de De Bruyne ni de Kompany pour prendre la mesure du Shakhtar Donetsk (6-0).

Si Romelu Lukaku était absent de la feuille de match, Marouane Fellaini, sur le banc au coup d'envoi, a vu les siens encaisser un but de grande classe inscrit par Cristiano Ronaldo, son premier en Ligue des Champions sous le maillot de la Juventus (65e).

Monté à la 79e, Fellaini a fêté avec joie le but de Juan Mata inscrit sur coup franc direct à la 86e (1-1).

Au bout du suspense, les Mancuniens ont finalement arraché la victoire dans le temps additionnel sur un but contre son camp d'Alex Sandro (1-2).

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans les buts durant toute la rencontre, n'a pas fait dans le détail sur la pelouse du Viktoria Plzen. En effet, les Madrilènes se sont imposés 0-5 grâce aux réalisations de Benzema (21e et 37e), Casemiro (23e), Bale (40e) et Kroos (67e). Grâce à ce succès, le Real rejoint l'AS Roma en tête du groupe G avec 9 points. Derrière, le CSKA (4) et Plzen (1) ferment la marche du groupe.

Sans Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, tous les deux absents de la feuille de match, Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Shakhtar Donetsk grâce à son succès 6-0 et bien amené par les buts de Silva (13e), Jesus (24e sp, 72e sp et 90e), Sterling (49e) et Mahrez (84e).

Quatrième de Ligue 1, Lyon a pu compter sur Jason Denayer durant l'intégralité de la partie pour affronter à domicile Hoffenheim. Après avoir menés de deux buts grâce à Fekir (19e) et Ndombélé (28e), les Lyonnais se sont fait surprendre par des Allemands réduits à 10 à la 51e et qui ont recollé au score grâce à Kramaric (65e) et Kaderabek (90e). Manchester City (9) est premier du groupe avec trois points d'avance sur Lyon (6), six sur Hoffenheim (3) et sept sur le Shakhtar (2).

Plus tôt dans la soirée, Valence, sans Batshuayi laissé sur le banc toute la rencontre, s'est imposé 3-1 face aux Young Boys de Berne. Au classement, la Juve reste en tête avec 9 points mais voit les Red Devils revenir dans son sillage avec 7 unités. Valence (5) et Berne (1) ferment la marche du groupe H.

Sans le Belge Viktor Klonaridis, l'AEK Athènes a été battu 2-0 par le Bayern Munich. En ouvrant la marque à la 31e sur pénalty, Robert Lewandowski est devenu le septième meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 48 buts. L'attaquant polonais a ensuite récidivé en deuxième période en scellant le résultat du match à 2-0 (71e).

L'autre rencontre du groupe E a été marquée par le partage 1-1 entre Benfica et l'Ajax. Au classement, le Bayern est premier (10), avec deux points de plus que l'Ajax (8). Benfica (4) est troisième, tandis que l'AEK (0) est définitivement éliminé de la compétition.





