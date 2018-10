Large victoire de la Roma (5-0), Benfica réussit à s'imposer (2-3), le Bayern et l'Ajax partagent, le Real nous offre la rencontre la plus décevante de la soirée et se montre incapable de s'imposer à la maison.

Manchester United et Valence se sont quittés dos à dos (0-0) lors de la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions mardi soir. Au sein du groupe E, le Belge Klonaridis a inscrit un doublé en faveur de l'AEK Athènes, ce qui n'aura toutefois pas empêché la défaite des Grecs face à Benfica (2-3). Face au Shakhtar, Denayer et Lyon ont été menés de deux buts avant d'inverser la tendance en accrochant un partage en deuxième période (2-2).

Avec Lukaku et Fellaini pendant toute la rencontre, Manchester United s'est fait bousculer en première période par les troupes de Marcelino, qui a de son côté décidé de titulariser d'entrée Michy Batshuayi. Après 45 premières minutes décevantes, Lukaku s'est offert deux opportunités (71e et 75e) sans parvenir à tromper la vigilance de Neto. Remplacé à la 73e, Batshuayi a ensuite vu les siens tenir le choc et récolter un point au terme d'un match globalement décevant. Les Red Devils pointent en deuxième position avec quatre points, tandis que Valence est troisième avec un point.

Sans Cristiano Ronaldo, suspendu après avoir écopé d'un carton rouge lors de la première journée face à Valence, la Juventus Turin a pu compter sur Dybala, auteur d'un triplé, pour s'imposer 3-0 contre les Young Boys de Berne. Une victoire nécessaire pour s'emparer seul de la première place du groupe avec 6 points.

Battus 3-0 lors de la première journée face à l'Ajax, l'AEK Athènes et le Belge Viktor Klonaridis, auteur d'un doublé, se sont inclinés de justesse face à Benfica (2-3). Menés de deux buts, les Grecs sont revenus dans la partie grâce au doublé du Belge (53e, 1-2 et 64e, 2-2). Mais à un quart d'heure du terme, l'AEK a plié sur le but de Semedo (2-3), laissant ainsi échapper la victoire au profit des Ukrainiens.

Sur la pelouse du Bayern Munich, l'Ajax Amsterdam s'est défendu avec ses armes. Menés rapidement au score à la suite du but de Mats Hummels (4e, 1-0), les Ajacides sont rentrés aux vestiaires sur un score d'équité grâce à l'égalisation du latéral Mazraoui à la 23e (1-1). Un résultat que les Néerlandais ont réussi à conserver jusqu'au coup de sifflet final. Ces deux équipes occupent les deux premières places du groupe E avec quatre points alors que l'AEK ferme la marche avec 0 point.

Lors d'une rencontre disputée à huis-clos, l'Olympique lyonnais a été mis en difficulté par le Shakhtar Donetsk en première période. Présent toute la rencontre au sein de la défense lyonnaise, Jason Denayer a pu compter sur un excellent Anthony Lopes qui a contenu les nombreux assauts ukrainiens lors de la première demi-heure. Hélas pour les hommes de Genesio, Lopes n'a rien su faire sur la frappe de Moraes Junior juste avant le repos (44e, 0-1). Dix minutes après la pause, le Brésilien a fait le break (55e, 0-2) avant de voir les Lyonnais accrocher un partage 2-2 grâce aux buts de Dembélé (71e, 1-2) et de Dubois (72e, 2-2). Au classement, Lyon est premier avec quatre points, soit un de plus que Manchester City.

Plus tôt dans la soirée, Manchester City et Kompany ont acté leur premier succès au sein du groupe F en s'imposant 1-2 sur la pelouse d'Hoffenheim.

Piqué au vif à la suite du but rapide de Nikola Vlasic (2e, 1-0), les Madrilènes n'ont jamais trouvé la solution face au CSKA Moscou. Sans Thibaut Courtois, laissé sur le banc au profit de Navas, le Real doit finalement s'incliner sur le plus petit des écarts et ainsi céder sa première place du groupe aux Moscovites qui comptent quatre points, soit un point de plus que le Real, troisième.

Dans l'autre rencontre du groupe G, la Roma s'est imposée 5-0 face à Plzen grâce aux réalisations d'Edin Dzeko (3e, 1-0, 40e, 2-0 et 90, 5-0), Cengiz Under (64e, 3-0) et Justin Kluivert (73e, 4-0). Un succès mérité qui permet aux Romains d'accrocher un premier succès au sein du groupe G et de s'emparer de la 2e place.

