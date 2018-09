L’excitation est là et l’idée de l’installation d’une routine a vite été balayée par la nouvelle grille horaire mise en place par l’UEFA. Alors que la plupart du temps, les huit rencontres par soirée de Ligue des Champions débutaient à 20 h 45, sauf pour les matches en Russie et parfois en Turquie, deux se joueront désormais dès 18 h 55, les six autres à 21 h. Ce qui implique quelques aménagements pour Proximus.

Le diffuseur, qui va muscler son offre éditoriale sur les Diables, continuera de proposer tous les matches sur des canaux individuels mais a aussi repensé son multilive. Vincenzo Ciuro nous explique comment.

Vincenzo, quel impact a pour vous cette refonte des soirées de Ligue des Champions ?

"L’idée reste de garder ce qui a fait la force de Proximus, c’est-à-dire le multilive qui reste le produit phare de la chaîne. Nous avons réfléchi aux différentes possibilités s’offrant à nous avec ce nouveau format. Nous nous sommes vraiment cassé la tête par rapport aux matches de 18 h 55 en menant une vraie réflexion : est-il nécessaire de prendre l’antenne à 18 h 15 ou 18 h 30 sur des rencontres qui ne sont pas toujours des affiches ? Était-ce nécessaire de déployer autant d’énergie humainement et de prendre autant de temps ? L’idée a été repoussée et finalement, nous allons commencer le multilive à 20 h en intégrant dans la première heure de présentation les deux rencontres qui auront déjà débuté. Le concept sera forcément inédit avec donc un multilive de deux matches mixés dans la présentation des deux matches. Il faudra avoir à la fois le regard penché sur les deux matches qui débutent plus tôt tout en étant concentré sur l’actualité des 12 autres équipes qui joueront ensuite avec les compositions qui tombent. C’est un joli exercice."

Qui va vous obliger à vous adapter aussi…

"Oui, cela va changer pas mal de choses finalement puisqu’on faisait un multilive classique de présentation. Tout le monde avait l’habitude de le faire, que ce soit en termes d’équipes techniques ou éditoriales. Maintenant, il va falloir modifier certaines choses en matière de contenu éditorial, il faudra être capable de switcher du studio aux matches. C’est une nouvelle manière de penser, avec une organisation humaine et technique qui sera adaptée. Nous en avons conscience mais nous avons des équipes de qualité pour relever ce défi. Ce sera éreintant physiquement et mentalement mais c’est assez excitant car, au final, nous allons faire près de quatre heures de direct par soirée. En fait, maintenant, il y aura deux multilives sur une soirée."

Avec cette nouvelle programmation, Bruges jouera deux fois à 18 h 55 contre Monaco le 24 octobre et le 6 novembre…

"Et là, nous allons prendre une certaine latitude. Lors de la troisième et de la quatrième journées, nous allons commencer l’émission à 18 h 30 pour encadrer le match de Bruges. Forcément, l’émission et le multilive seront adaptés pour donner la priorité à Bruges avant d’avoir dix minutes pour débriefer et repartir sur un multilive à six rencontres. Nous pourrons aussi reproduire ce schéma au cas par cas. Par exemple, si lors des deux dernières journées, l’enjeu se concentre autour des Diables à 18 h 55, nous pourrons le refaire. Et ce genre de soirées nous offre aussi un avantage sur RTL qui ne diffuse qu’un match par soirée, donc Bruges à 18 h 55 quand nous, nous serons là encore derrière."

Guillaume Gillet débarque

Le Diable va effectuer ses débuts de consultant ce mercredi

Le mercato au sein des consultants de Proximus est d’abord marqué du sceau de la continuité. "On repart avec l’équipe habituelle, tout le monde est toujours aussi motivé par le challenge et se plaît chez nous" , explique Vincenzo Ciuro qui va continuer à s’appuyer sur Alex Teklak, Thomas Chatelle, Xavier Chen, Benoit Thans et Johan Walem. Sans oublier, de manière plus ponctuelle, Khalilou Fadiga qui a toujours un agenda bien chargé.

Mais un renfort de choix rejoint l’équipe : Guillaume Gillet. "C’est une recrue de qualité qui a le bon profil pour devenir un consultant de choix", se félicite Ciuro.

Encore joueur , le milieu de Lens n’interviendra qu’en studio et fera ses grands débuts dès ce mercredi.

"Il a les qualités requises selon nos normes à nous. Premièrement, il a une grosse carrière que ce soit en club ou en sélection et a encore joué la Ligue des Champions l’an passé. Sans oublier son palmarès. Il a tout pour lui. Deuxièmement, il a une vraie vision foot, il s’intéresse au jeu et puis s’exprime très bien sur le fond et sur la forme. Il correspond à nos standards tout en étant humainement respectueux avec des valeurs. C’est exactement ce qu’on attend de nos consultants, qu’ils se fondent dans nos équipes" , détaille le journaliste. "J’ai hâte de le voir et de l’entendre pour voir comment il va évoluer. C’est aussi le bon moment pour lui parce qu’il se rapproche de la Belgique, qu’il a plus de latitude en termes d’horaire et qu’il arrive doucement en fin de carrière en entamant une période de réflexion sur la suite à donner pour lui."