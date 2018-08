Cristiano Ronaldo a été élu par les internautes, qui ont voté pour sa retournée lors de la demi-finale aller de C1 entre la Juventus et le Real Madrid.

L'UEFA organisait un vote cet été pour élire le plus beau but dans ses compétitions de la saison dernière. Se retrouvaient parmi les nominés le Portugais, Dimitri Payet et Eva Navarro.

L'ancien joueur du Real Madrid a reçu près de 200.000 votes pour sa bicyclette sur le terrain de la Vieille Dame en avril dernier. Il devance de loin le Français de Marseille et ses 35.588 votes. Eva Navarro arrivant troisième avec un peu plus de 23.000 clics.

"Merci à tous ceux qui ont voté pour moi" a tweeté le joueur. "Je n'oublierai jamais ce moment, et plus particulièrement la réaction des fans dans le stade."

Ce but de CR7 avait permis au Real Madrid de s'imposer 0-3 à Turin, avant que les Italiens ne renversent pratiquement la situation en Espagne et d'être éliminés sur le fil par un penalty dans les arrêts de jeu de Ronaldo.

Après avoir signé à la Juventus cet été, le Portugais avait révélé que la salve d'applaudissements reçue des supporters turinois avait été un des motifs le poussant à s'engager pour le club piémontais.