Doubles retrouvailles pour Axel Witsel ce mardi soir. Le Liégeois a fêté son retour en Ligue des Champions, deux ans et demi après son dernier match avec le C1 avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il a également retrouvé les pelouses belges. "Cela m’a fait super plaisir", avouait-il, même si la rencontre ne s’est pas déroulée sans difficultés…

Axel, le match a été plus compliqué que prévu pour Dortmund.

"Personnellement, je savais que ce serait difficile. Tout d’abord parce que ce n’est jamais facile de jouer un premier match de Ligue des Champions. Puis parce que le système utilisé par Bruges, le 3-5-2, est toujours compliqué à jouer. Le Club avait toujours un joueur de libre, c’était compliqué à défendre. On a peut-être un peu trop forcé en première période. Après la pause, on a été meilleur même si on a eu un peu de chance sur ce but. Mais la chance, il faut la provoquer. Ce n’était pas notre meilleur match mais on est content car on prend les trois points."

On sent que le but pouvait tomber d’un côté comme de l’autre.

"Oui, Bruges a été dangereux et s’est créé plusieurs belles occasions. Leur milieu de terrain était très bien regroupé. On sait que le Club a l’habitude d’avoir le ballon et d’être dominant. Il l’a prouvé. D’autant plus que cette équipe n’avait rien à perdre."

On a vu que les Brugeois vous connaissaient bien. En première mi-temps, vous n’avez pratiquement pas pu jouer vers l’avant.

"Oui, leur organisation était impeccable, le milieu était très serré, on ne parvenait pas à trouver Götze donc on jouait sur les côtés."

Vous avez été impressionné par certains Brugeois ?