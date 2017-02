Anderlecht a réussi un très beau coup en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League en s'imposant 2-0 à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg. Découvrez les notes attribuées par nos experts.

: Il a répondu présent pour sa première. Attentif sur les interventions qu’il a dû effectuer. Une énorme parade après la seule erreur de Deschacht. Très sûr de lui.

Najar 8,5: Trois semaines sans match dans les jambes ? Ce n’est pas un problème pour le Hondurien, qui a été grandiose dans toutes les facettes du jeu. A couru un marathon.

(...)

Acheampong 9: Branislav Ivanovic et Luis Neto ont fait des cauchemars d’un petit Ghanéen qui court vite. Son nom ? Frank Acheampong. L’ailier a mis en boîte tout le côté gauche de la défense russe par ses dribbles tout en vitesse. En plus de leur donner le tournis lorsqu’il s’échappait balle au pied, il a planté deux superbes buts. Le premier, de sang-froid après un contrôle extrêmement compliqué à réaliser. Le second, d’une frappe sèche d’un angle quasi impossible.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.