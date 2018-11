Dos au mur avant le match avec son unique point et sa dernière place du groupe, le Sporting d'Anderlecht n'est pas parvenu à inverser la tendance, s'inclinant devant le Fenerbahçe (0-2), jeudi à Istanbul dans le cadre de la 4e journée du groupe D de l'Europa League.

Après des défaites à Trnava (1-0) et contre le Dinamo Zagreb (0-2), le club bruxellois a gaspillé une avance de deux buts contre le 'Fener' il y a deux semaines à domicile (2-2). Les troupes d'Hein Vanhaezebrouck n'avaient donc plus le choix. Le 'Fener' d'Erwin Koeman s'est d'emblée montré dangereux avec une tête de Slimani captée par Thomas Didillon (1e). Les Turcs, laissant la possession de balle à Anderlecht et opérant sur des rapides reconversions offensives, se sont encore montrés dangereux via Andre Ayew (10e), Slimani (18e), Kaldirim (19e). En fin de période, Adrien Trebel aurait pu placer Anderlecht aux commandes du match mais a vu son coup franc heurter la barre d'Harun Tekin (43e).

Incapables de trouver la solution dans l'arrière-garde stambouliote, les Bruxellois ont encaissé deux fois en trois minutes, voyant ses espoirs de qualification définitivement s'envoler. Le Français Mathieu Valbuena a vu son centre finir sa course dans les filets de Didillon (1-0, 71e) avant que Michael Frey ne double le score après une grossière erreur de la défense mauve (2-0, 74e).

L'équipe d'Hein Vanhaezebrouck a bu le calice jusqu'à la lie, terminant à dix après la seconde carte jaune de Zakaria Bakkali à la 79e minute.

L'autre match du groupe D opposera le club croate du Dinamo Zagreb, en tête avec 9 points, aux Slovaques de Trnava (3e, 3 pts), sur le coup de 21h.

