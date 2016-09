Anderlecht doit faire gaffe au Chelsea d’Azerbaïdjan !

C2

Avouons-le : le FK Qabala est le club le plus difficile à vendre dans la poule d’Anderlecht en Ligue Europa. En gros, c’est comme Qarabag l’an passé mais en encore moins sexy et sans les anciens de la maison Reynaldo et Armenteros pour un peu faire monter la sauce. Oui mais dans quelques années, l’accroche d’un papier présentant le FK Qabala pourrait pourtant être totalement différente.

À la tête du troisième du dernier championnat azéri, on retrouve Tale Heydarov, un homme d’affaires richissime d’à peine 31 ans. Chez lui, on le surnomme l’Abramovitch d’Azerbaïdjan. Comme le patron de Chelsea, il est oligarque, fan de foot et prêt à dépenser énormément pour amener son club le plus haut possible.

Si Abramovitch avait racheté les Blues en 2003, Heydarov a fait encore mieux deux ans plus tard : il a créé son propre jouet. Le 3 juin 2005, il fonde le FK Qabala de toutes pièces alors qu’il n’a que vingt ans mais un compte en banque déjà bien alimenté par une famille pleine aux as (on parle d’une fortune de plusieurs milliards, notamment grâce au business des hydrocarbures).

Tout en gérant son nouveau club qui monte parmi l’élite dès sa deuxième saison, Tale Heydarov passe ses diplômes, notamment à la prestigieuse London Schools of Economics. Bref, il a de l’argent, mais sait aussi s’en servir.

Une arme à double tranchant qu’il utilise pour faire grandir son club. Pour progresser, Tale Heydarov n’hésite pas à s’entourer de connaisseurs. En 2010, il engage ainsi Tony Adams, quadruple champion d’Angleterre avec Arsenal. D’abord comme coach puis comme directeur général jusqu’en mai dernier. Il vient également de débaucher Stanley Brard, un Néerlandais spécialiste de la formation qui a fait les beaux jours de Feyenoord il y a quelques années en sortant quelques perles.

Et les résultats suivent : Qabala participe à sa première Coupe d’Europe il y a deux ans et atteint les poules de la Ligue Europa la saison dernière (dernier de sa poule avec deux points acquis, à chaque fois, contre le PAOK Salonique).

Dans l’esprit de son fondateur, la courbe ascendante du FK Qabala doit maintenant lui permettre de jouer les trouble-fête, notamment ce jeudi au Parc Astrid. L’élimination de Lille lors de l’un des… quatre tours préliminaires en est une belle preuve.

Pour arriver à ses fins, Tale Heydarov a bâti un effectif étonnant où l’on retrouve, en plus de plusieurs espoirs locaux, un Estonien, un Français, un Libérien, un Camerounais, un Croate, un Géorgien et quelques Brésiliens dirigés par un coach ukrainien. La sauce prend malgré tout, comme le succès… 0-8 dimanche dernier au Neftchi Bakou en témoigne.

Le FK Qabala est de toute manière condamné à réussir. Le puissant homme d’affaires azéri veut que son club lui donne de la crédibilité en Europe, à lui le fondateur du Cercle européen d’Azerbaïdjan. Une société chargée de faire connaître son pays sur tout le Vieux Continent. Ça passe évidemment mieux avec un club qui étonne tout le monde. Et c’est encore mieux si ça se passe à Bruxelles, la capitale de l’Europe…





L’Azerbaïdjan, c’est le nouveau Qatar

Si vous aimez le football, vous l’avez certainement remarqué : l’Azerbaïdjan est de plus en plus visible. Que ce soit par des spots publicitaires diffusés à la mi-temps des matches, des panneaux le long des terrains pendant l’Euro ou sur les maillots de l’Atlético Madrid, il est difficile d’échapper à la communication agressive de ce pays du Caucase.

Pour apparaître pendant dix-huit mois sur le maillot de Carrasco, de Griezmann et de ses potes, le gouvernement azéri a déboursé douze millions d’€, une broutille pour un pays qui contient, entre autres, 0,5 % des réserves pétrolières mondiales.

Un pays riche mais méconnu du grand public. Comme le Qatar, l’Azerbaïdjan a donc décidé d’opter pour le sport pour faire sa pub. Ça va vite et c’est efficace. La preuve : le tourisme a explosé ces derniers mois, notamment dans la capitale, Bakou.

Le sport est aussi très pratique pour masquer certaines habitudes de l’omnipotent président Ilham Aliev, élu personnalité la plus corrompue du monde par Reporters sans frontières en 2014…

Et vous n’avez pas fini d’en entendre parler : Bakou accueillera l’Euro 2020, comme douze autres villes européennes, et a réussi à obtenir un quart de finale.