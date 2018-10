L'entraîneur d'Anderlecht Hein Vanhaezebrouck a effectué jeudi trois changements dans son équipe avant le duel comptant pour la troisième journée de l'Europa League dans le groupe D face aux Turcs de Fenerbahçe, en comparaison avec le onze qui avait débuté lors de la victoire des Bruxellois contre le Cercle de Bruges en Jupiler Pro League dimanche dernier.

Après avoir été suspendu lors des deux premières rencontres d'Europa League, l'international espoirs Alexis Saelemaekers fait son retour au milieu de terrain à la place d'Andy Najar. De l'autre côté du terrain, Kenny Saief a été préféré à Francis Amuzu. Enfin, Ivan Santini remplace Landry Dimata, blessé, sur le front de l'attaque.

Cela signifie que le gardien Thomas Didillon sera aidé devant par une ligne de trois composée de James Lawrence, Buba Sanneh et Sebastiaan Bornauw. Sven Kums et Adrien Trebel occuperont le milieu du jeu, avec Saelemaekers et Saief sur les flancs. Devant, Pieter Gerkens et Zakaria Bakkali joueront en soutien de Santini.

L'équipe de Fenerbahçe est en plein doute avant son déplacement à Anderlecht. Le mentor Phillip Cocu est actuellement menacé après un début de saison compliqué. La formation stambouliote se situe, en effet, juste au-dessus des places de relégation. En attendant, le coach néerlandais a décidé d'aligner la star algérienne Islam Slimani en pointe. L'attaquant prêté par Leicester City était pourtant incertain avant la rencontre.

Pour Anderlecht, il s'agit certainement du match de la dernière chance en Europa League après deux défaites consécutives en déplacement sur le terrain du Spartak Trnava et à domicile face au Dinamo Zagreb. Avec zéro point, la victoire est impérative face à Fenerbahçe. Dans le cas contraire, les Mauves devront s'imposer à Istanbul sous peine de concéder la première élimination de leur histoire en phase de groupes de l'Europa League.

Si les Anderlechtois s'inclinent, ils battront également un autre triste record en perdant trois matchs consécutifs pour la première fois dans cette compétition. Lors de la saison 2010-2011, Anderlecht avait également débuté avec deux défaites de suite en Europa League mais le club bruxellois avait tout de même obtenu la qualification pour le tour suivant.

Les compos:



Anderlecht: Didillon, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Saelemaekers, Kums, Trebel, Saief, Gerkens, Bakkali, Santini.



Fenerbahçe: Harun; Isla, Skrtel, Neustäder, Hasan, Benzia, Reyes, Jailson, Elmas, Slimani, Fre.





