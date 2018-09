Pour leur premier match en Europa League, les champions de Slovaquie du Spartak Trnava ont fait déjouer les Anderlechtois. Oravec a inscrit l'unique but du match à dix minutes du terme.

Le Sporting d'Anderlecht s'est incliné sur la pelouse des Slovaques du Spartak Trnava (1-0) jeudi lors de son premier match européen de la saison en Europa League. Les Bruxellois se retrouvent ainsi à trois points de leur adversaire du jour et du Dinamo Zagreb, qui s'est imposé sur sa pelouse face au Fenerbahce (4-1), dans le groupe D.

En prélude de la rencontre de dimanche face au Standard de Liège en Jupiler Pro League, Hein Vanhaezebrouck décidait d'offrir à Sven Kums sa première titularisation de la saison. Evgen Makarenko prenait ainsi place sur le banc. Alexis Saelemaekers suspendu, c'est le jeune Francis Amuzu qui était choisi par l'entraîneur d'Anderlecht pour arpenter le flanc gauche.

Sur une pelouse compliquée, les deux équipes ne parvenaient pas à développer leur jeu en première période. L'attaquant d'Anderlecht Nany Dimata héritait tout d'abord de la première véritable occasion à la 38e mais ne parvenait pas à cadrer sa tête. Quatre minutes plus tard, Knowledge Musona tentait sa chance de loin sans accrocher le cadre.

La deuxième mi-temps démarrait comme la première, sans véritable occasion. Après une première tête slovaque qui passait au-dessus, Amuzu voyait son centre-tir être repoussé par la transversale à la 69e. Dix minutes plus tard, les Slovaques faisaient preuve de réalisme sur leur première occasion cadrée. À la réception d'un corner, Matej Oravec (79e) mettait les locaux aux commandes de la tête. Malgré une dernière tentative de la tête de Ognjen Vranjes en fin de rencontre, Anderlecht ne parvenait pas à égaliser.

Dans l'autre rencontre du groupe, les Croates du Dinamo Zagreb se sont offerts les Turcs du Fenerbahce à domicile (4-1). Ivan Sunjic (16e) et Izet Hajrovic (27e) ont tout d'abord donné une avance de deux buts aux locaux en première mi-temps avant que Roman Neustadter (47e) ne réduise la marque en début de seconde période. Hajrovic a permis aux Croates de prendre à nouveau deux buts d'écart à la 57e avant que l'Espagnol Dani Olmo ne creuse encore plus l'écart trois minutes plus tard.

