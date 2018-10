La Lazio Rome s'est inclinée 4-1 sur le terrain de Francfort ce jeudi lors de la 2e journée du groupe H en Europa League. Titulaire entre les perches, Silvio Proto n'a pas pu éviter la défaite des Romains qui ont terminé la rencontre à neuf.

Titulaire pour la deuxième fois de rang en Europa League avec la Lazio, Silvio Proto était rapidement pris à froid puisque Da Costa ouvrait la marque après quatre minutes. La Lazio réagissait via Parolo (23e) mais Francfort reprenait rapidement les commandes grâce à Kostic (28e). Juste avant le repos, Basta écopait d'un deuxième carton jaune et la Lazio était réduite à dix.

Le calvaire romain se poursuivait après la pause puisque Jovic (52e) donnait deux buts d'avance aux Allemands avant que les Romains ne soient réduits à neuf après la carte rouge de Correa. Francfort inscrivait un quatrième et dernier but en fin de match via Da Costa (94e).

La Lazio conserve néanmoins sa deuxième place du groupe H suite au partage de Marseille à l'Apollon Limassol (2-2). Payet (50e) et Luiz Gustavo (67e) avaient donné deux buts d'avance à l'OM avant que Markovic (73e) et Zelaya (91e) n'offrent un point aux Chypriotes. Francfort est en tête du groupe avec un 6 sur 6 tandis que Limassol et Marseille ferment la marche avec 1 point chacun.

Dans le groupe L, Chelsea a dû batailler pour se défaire du FC Vidi. Les Blues ont pu compter sur un but d'Alvaro Morata à vingt minutes du terme pour prendre les trois points. Sur le banc au coup d'envoi, Eden Hazard est monté au jeu à la 54e minute. Dans l'autre match du groupe, le PAOK a rapidement assuré sa victoire au BATE Borisov. Prijovic (6e) et Jaba (11e et 17e) avaient rapidement tué tout suspense. Skavysh (61e) réduisait la marque pour les Biélorusses mais Pelkas (73e) plantait le quatrième et dernier but grec (1-4).

Le Celtic Glasgow s'est incliné 3-1 au Red Bull Salzbourg ce jeudi lors de la 2e journée de la phase de groupes de l'Europa League. Titulaire dans l'axe de la défense du Celtic, Dedryck Boyata a joué les 90 minutes et n'a pas pu éviter la défaite de ses couleurs.

Les champions d' Ecosse en titre étaient pourtant parfaitement rentrés dans la rencontre puisqu'il ne fallait que 120 secondes à Odsonne Edouard pour ouvrir la marque. Une courte avance que le Celtic gardaient jusqu'au repos avant de subir le réveil des Autrichiens. Un doublé de Dabbur (55e et 73e) et un but de Minamino permettaient à Salzbourg de renverser la vapeur. Dedryck Boyata est resté pendant 90 minutes sur la pelouse.

Dans l'autre rencontre du groupe B, Leipzig s'est facilement imposé 1-3 sur la pelouse de Rosenborg. Augustin (12e), Konaté (54e) et Cunha (61e) avaient lancé les Allemands sur la voie d'un large succès avant que Jebali ne réduise la marque en fin de match (79e). Salzbourg occupe la tête du groupe B avec deux victoires en deux matches. Leipzig et le Celtic comptent tous les deux trois points et Rosenborg ferme la match avec zéro points