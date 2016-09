Buzaglo: "Soares ? Les supporters vont aimer El Jogador"

C2

William Soares n’a pas encore eu droit à sa conférence de presse de présentation, mais il comptabilise déjà une titularisation avec le Standard. Pour remplacer Alexander Scholz, suspendu contre Genk, Aleksandar Jankovic n’a pas opté pour Dino Arslanagic, Samy Mmaee ou Corentin Fiore, mais pour le défenseur portugais arrivé le 1er septembre en provenance de Hapoel Beer Sheva (D1 israélienne). Un club où il a eu Maor Buzaglo (ex-Standard) comme coéquipier pendant deux saisons.

"Je savais qu’il pouvait signer en Bundesliga et j’ai été surpris quand il a débarqué au Standard. Il ne m’en avait pas parlé", commente celui qui a porté la vareuse rouche de 2011 à 2013. "Nous étions proches, pourtant : quand tu ne le connais pas, il peut paraître timide et réservé, mais c’est un super gars, qui sait être drôle dans le vestiaire. Si on lui fait confiance et qu’on lui laisse le temps de prendre ses marques, il peut devenir un leader."

Ce ne sera pas pour tout de suite car Alexander Scholz récupérera sa place dès jeudi contre le Celta Vigo. Il faudra donc attendre pour voir les qualités du joueur de trente et un ans.