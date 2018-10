Deux victoires (Standard contre Krasnodar et Genk à Besiktas) plus deux matches nuls (Anderlecht contre Fenerbahçe et Bruges contre Monaco) : voici le bilan de nos clubs belges après la semaine européenne. Une troisième journée qui s'est donc plutôt bien déroulée pour nos compatriotes, ce qui fait du bien à l'ensemble du football belge après les résultats mitigés du début.

Ces bonnes performances ont aussi un énorme mérite, celui de remonter le coefficient de notre pays qui était largement en berne après une saison 2017-2018 absolument catastrophique. Depuis le début des Coupes d'Europe 2018-2019, la Belgique a récolté 4.600 points. A titre de comparaison, l'an dernier, nous avions obtenu 2.600 sur l'ensemble de la campagne européenne. Pour le moment, la Belgique est classée en 8e position du classement UEFA, à égalité de points avec l'Ukraine (36.700). Comme nous avons remporté plus de matchs que les Ukrainiens cette saison, nous sommes classés devant eux, pour le moment.

L'Espagne domine encore et toujours largement ce classement avec 22.249 unités d'avance sur l'Angleterre.

Top 10:

1. Espagne: 91.283 points

2. Angleterre: 69.034

3. Italie: 68.725

4. Allemagne: 54.070

5. France: 52.665

6. Russie: 47.549

7. Portugal: 42.032

8. BELGIQUE: 36.700

9. Ukraine: 36.700

10. Turquie: 32.600