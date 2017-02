Battus par Gand, les Belgian Spurs reconnaissaient leurs lacunes après la rencontre.

"Les Gantois étaient simplement plus motivés que nous, on les a un peu sous-estimés", avouait Moussa Dembélé, qui a livré une prestation sobre dans le milieu du jeu.

Toby Alderweireld le rejoignait. "C’était un match difficile, où on devait aller marquer ce but à l’extérieur pour se mettre en position idéale pour le retour. On a tenté mais finalement, c’est nous qui encaissons, et cela nous a mis un coup sur la tête. On a eu du mal à réagir. Ce n’est pas un bon résultat, c’est évident. On a joué contre une équipe de Gand qui était très forte mais rien n’est terminé pour la qualification. Il reste le match retour, à Wembley, où notre public sera présent en masse et où on espère qu’on pourra renverser la situation."