Le Sporting d'Anderlecht s'est incliné 0-2 face au Dinamo Zagreb dans le cadre de la deuxième journée de l'Europa League jeudi soir au stade Constant Vanden Stock. Battu lors de la journée inaugurale face aux Slovaques de Trnava (1-0), Anderlecht encaisse un nouveau revers sur la scène européenne et pointe désormais en quatrième et dernière position du groupe D.

Revanchards après un mois de septembre extrêmement décevant, les Anderlechtois se sont rapidement montrés dangereux sur le premier tir cadré de la partie décoché par Nany Dimata dès la 7e minute de jeu. Trois minutes plus tard, Bakkali, préféré à Gerkens pour débuter cette rencontre, a tenté de percer la défense croate en solitaire avant de voir son tir s'échapper à côté des buts de Livakovic (10e). Dans la foulée, Dani Olmo a permis au Dinamo de respirer grâce à une première tentative déviée en corner par Thomas Didillon (13e). Quelques instants plus tard, Najar manque une passe anodine en retrait, ce qui contraint Vranjes à commettre une faute dans le rectangle bruxellois. Déjà buteur face à Fenerbahçe lors de la première journée du groupe D, Hajrovic s'est chargé de convertir le pénalty pour donner l'avance aux siens en trompant facilement Didillon (19e, 0-1). Groggys, les Mauves se sont ensuite faits très peur sur un face à face provoqué par Gojak et finalement remporté par Didillon (23e). Juste avant le repos, Dimata est tout proche de rétablir l'égalité mais voit finalement sa tentative déviée de justesse par la défense croate (44e).

Dès le retour des vestiaires, Vranjes est exclu à la suite d'un deuxième carton jaune écopé pour une faute commise sur Orsic (46e). En supériorité numérique, Zagreb est passé tout près du break sur une tête de Hajrovic, captée sur la ligne par le portier bruxellois (48e). Dani Olmo, formé au FC Barcelone, a donné de nouvelles sueurs froides au stade Constant Vanden Stock en armant un tir puissant, détourné par Didillon sur sa propre barre transversale (59e). A un peu plus de vingt minutes du terme, le Dinamo a définitivement pris le large via la frappe plein axe de Gojak, déviée par Sanneh, qui n'a laissé aucune chance à Thomas Didillon (68e, 0-2). La dernière opportunité de la rencontre est à mettre à l'actif de Bakkali, seul joueur à sortir du lot côté anderlechtois, mais sa frappe timide a été sereinement captée par Livakovic (78e). Dans le temps additionnel, Théophile-Catherine est à son tour exclu pour un deuxième carton jaune écopé à la suite d'une faute commise sur Saief.

Dominés, les Bruxellois n'ont jamais réussi à sortir la tête de l'eau et s'inclinent pour la deuxième fois de rang au sein du groupe D. Au classement, les troupes de Vanhaezebrouck occupent actuellement la dernière place du groupe avec 0 point, tandis que le Dinamo trône en tête avec 6 points grâce à son sans-faute. Dans l'autre rencontre du groupe D, Fenerbahçe s'est imposé 2-0 face à Trnava et s'empare de la 2e place du groupe avec trois points.

Les compos:

Anderlecht : Didillon - Milic, Sanneh, Vranjes - Amuzu, Makarenko, Trebel, Najar - Santini, Bakkali, Dimata

Dinamo Zagreb: Livakovic, Ademi, Olmo, Hajrovic, Rrahmani, Gojak, Petkovic, Théophile-Catherine, Stojanovic, Dilaver, Orsi.





