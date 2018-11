Auteur d’une prestation énorme sur un flanc gauche qu’il a arpenté nonante minutes durant, Moussa Djenepo a non seulement prouvé une nouvelle fois qu’il pouvait être décisif, en inscrivant le but qui garde vivant un espoir de qualification, tout en démontrant une mentalité exemplaire en appliquant à la lettre les consignes du coach. "L’entraîneur m’avait demandé de travailler défensivement et de bien bloquer mon couloir", souriait-il à la sortie du vestiaire. "Ce n’est pas vraiment ma qualité première mais dans un match pareil, on donne tout et on s’applique. Je ne crois avoir déjà défendu autant sur une rencontre mais voilà, je me devais de respecter les points tactiques que nous avions travaillés toute la semaine. Je suis très content de ma prestation et je suis très satisfait d’avoir pu aider l’équipe à l’emporter."

Qui plus est face à Séville, leader d’une compétition espagnole que beaucoup considèrent comme la meilleure du monde. "C’est une énorme fierté de battre le leader de la Liga. Je suis juste déçu d’avoir pris la carte jaune qui va me priver du match à Akhisar. Sur le moment même, j’ai vraiment râlé car j’estimais qu’il n’y avait pas faute, mais voilà, c’est le jeu. J’ai cependant rapidement réussi à tourner la page, à me re-concentrer et à marquer l’unique but du match… Je regrette par contre la deuxième occasion, dans les arrêts de jeu. J’aurais dû laisser Orlando frapper… C’est un manque de communication car j’ai eu l’impression que le ballon était un peu loin de lui. J’ai revu l’action et, effectivement, j’aurais dû lui laisser la balle. C’est dommage mais cela n’a finalement pas eu d’impact sur le résultat final de cette rencontre…"

Une victoire qui donne beaucoup de confiance aux Rouches avant le déplacement, à Bruges, qui aura déjà lieu dimanche. "Là, pour le moment, la joie me fait oublier que j’ai mal aux jambes mais on va bien se reposer pour préparer cette rencontre au sommet. On fera tout pour gagner là-bas."