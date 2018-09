Les Liégeois ont posé le pied sur le tarmac de l’aéroport de Bierset au milieu de la nuit. La mine basse bien entendu, mais aussi avec la ferme intention de prendre une revanche dès ce dimanche, sur la pelouse d’Anderlecht. Les footballeurs ont coutume de dire qu’après une grosse déconvenue, il est toujours préférable d’enchaîner rapidement avec une autre grosse rencontre, histoire de ne pas trop tergiverser. Avec un Clasico au programme, ils sont servis. "Tout le monde connaît l’importance de cette rencontre. Il n’y aura pas besoin de motiver les joueurs, mais l’important, pour nous, sera de relever la tête et de prouver que nous avons une grosse force de caractère", confirmait Renaud Emond.

Les supporters attendront une vraie réaction de leurs couleurs, notamment au niveau de l’attitude. "Nous savions que ce déplacement à Séville serait compliqué mais, maintenant, il y a un autre gros match qui arrive. À nous de nous reconcentrer rapidement et donc d’oublier cette rencontre européenne au plus vite", continuait Maxime Lestienne. "Nous avons déjà un entraînement au programme ce vendredi et nous aurons donc l’occasion de parler de ce qui a moins fonctionné. Il y a également eu de bonnes choses, ne l’oublions pas."

C’est certain que le Standard serait inspiré de ne pas trop oublier cette première période pendant laquelle il a fait jeu égal avec le quintuple vainqueur de l’Europa League. Certes, Séville ne semblait pas dans les meilleures dispositions lors des 45 minutes initiales, mais les Liégeois ont démontré qu’en faisant preuve de caractère et d’envie, ils pouvaient se faire respecter. Ce qui sera indispensable au Parc Astrid. "Nous devrons, en effet, penser à notre première mi-temps pendant laquelle nous étions bien dans notre match", disait Zinho Vanheusden.

"Ce résultat à Séville est lourd à porter. Une telle défaite fait mal, mais c’était la Coupe d’Europe et il faut l’oublier pour se reconcentrer sur le championnat. Cela ne servira à rien de la ressasser éternellement et ce sera à nous de prendre notre revanche au match retour", terminait Renaud Emond.

Le Standard de la première période aura une chance de faire quelque chose de beau dans la capitale. Celui de la deuxième période, c’est autre chose…