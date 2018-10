Renaud Emond a relancé son équipe grâce à une magnifique reprise de volée.

C’est le genre de moment où tout le monde dans le stade se rend compte qu’il va se passer quelque chose de spécial. Lorsque Renaud Emond a commencé à exécuter sa reprise de volée, tout laissait penser que le ballon allait prendre la trajectoire parfaite. C’est ce qui s’est passé avec un ballon qui passait parfaitement entre les gants du gardien et la barre transversale. “Oui, c’est l’un des plus beaux buts de ma carrière”, souriait-il. “Réaliser ce geste n’était pas évident, surtout en une touche. Je suis assez loin du but et je vois que le gardien est un peu avancé, j’ai donc décidé de tenter ma chance et cela m’a bien réussi.”





Directement après, l’attaquant gaumais a serré les poings, harangué ses supporters, bien conscient que sa réalisation allait certainement changer le cours de la rencontre. “Je me suis rendu compte que c’était un but important car jusqu’à ce moment-là, nous n’étions pas super bien dans le match. C’était donc fondamental de bien reprendre cette deuxième période.”

Coïncidence (ou pas), c’est suite à son repositionnement dans l’axe du jeu qu’il a pu se retrouver en position de conclure. “C’est vrai que ce changement tactique suite à la montée de Moussa Djenepo nous a fait du bien, même si Krasnodar s’est encore créé quelques belles opportunités. Mais bon, c’était 0-1 et c’est 2-1 à la fin : c’est quand même que cette modification de dispositif a été bonne.”