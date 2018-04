Arsenal et la Lazio ont fait forte impression en inscrivant quatre buts jeudi en quarts de finale aller de l'Europa League de football. Les Anglais se sont en effet imposés 4-1 face au CSKA Moscou alors que les Romains, sans Jordan Lukaku, blessé, ont gagné 4-2 face à Salzbourg. L'Atletico Madrid a lui aussi pris une bonne avance en vue du match retour face au Sporting de Lisbonne (2-0), alors que Leipzig a pris l'ascendant sur l'Olympique de Marseille (1-0).



Sixième de Premier League avec treize points de retard sur la 4e place, Arsenal se concentre désormais sur l'Europa League.

Dominateurs face à Moscou, les Gunners ont plus qu'un pied en demi-finale. Aaron Ramsey a rapidement montré la voie aux siens d'une frappe dans le plafond (9e), avant qu'Aleksandr Golovin ne s'empresse de rétablir l'égalité sur coup-franc (14e). Un penalty provoqué par Mzsut Özil et transformé par Alexandre Lacazette a ensuite permis de relancer Arsenal (23e). Dans la foulée, l'équipe d'Arsène Wenger a rapidement assommé son adversaire grâce à une talonnade aérienne splendide de Ramsey (28e) et une frappe tendue de Lacazette (35e).

La Lazio a pour sa part choisi la deuxième période pour se déchaîner face à Salzbourg. En première période, Senad Lulic avait ouvert le score après 8 minutes, mais Valon Berisha avait égalisé sur penalty à la 30e. En deuxième période, Marco Parolo (49e), Felipe Anderson (74e) et Ciro Immobile (76e) ont permis aux Italiens de prendre une bonne option sur les Autrichiens qui avaient provisoirement fait 2-2 via Takumi Minamino (71e).

À domicile, l'Atletico Madrid a liquidé le Sporting Lisbone avec un 2-0 efficace. Koke a mis les choses au clair dès la première minute en profitant d'une erreur de la défense adverse. Une quarantaine de minutes plus tard, Antoine Griezmann a lui aussi bénéficié de l'inattention des défenseurs portugais pour mettre les siens à l'abri (40e).

Enfin, Marseille s'est fait surprendre en toute fin de première période par Leipzig et Timo Werner (45e+1). Bien aidé par le gardien marseillais Yohann Pele après avoir mystifié son garde du corps Boubacar Kamara, le buteur allemand a donné une mince avance aux siens avant le match retour.