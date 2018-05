Quatorze ans après, Marseille se voit en finale de coupe d'Europe, la cinquième de sa riche histoire et la première depuis 14 ans, en Europa League, mais il faut conserver à Salzbourg l'avantage de l'aller (2-0), un viatique léger en cette saison de rebondissements.

Peu de but durant les deux premières mi-temps.

A Madrid, Diego Costa a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps contre Arsenal. L'attaquant a profité d'un mauvais placement de Bellerin pour aller fixer et battre Ospina. Les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score d'1-0.

L'OM, pour sa part, est mis en difficulté par le Red Bull Salzbourg. Les Autrichiens ont inscrit deux buts et mènent 2-0. Si le score ne bouge plus, on se dirige tout droit vers les prolongations dans cette rencontre.