Longtemps mené au score, Genk est parvenu à décrocher le point du partage (1-1) face à Besiktas lors de la quatrième journée du groupe I en Europa League jeudi soir.

Après sa large victoire 2-4 il y a deux semaines à Besiktas, Philippe Clément a décidé de faire confiance au même onze de base qui s'était imposé en Turquie à une exception près. Blessé, Jhon Lucumi doit laisser sa place à Joseph Aidoo au coeur de la défense. Besiktas, de son côté, enregistrait les retours de Pepe et Ryan Babel, absents au match aller.

Désireux de prendre leur revanche suite à la claque reçue au match, les Turcs mettaient la pression sur la défense limbourgeoise d'entrée de jeu. Une domination récompensée par un but de Quaresma qui était à la conclusion d'un contre rondement mené par Besiktas. Genk tentait alors de revenir au score mais butait sur une défense turque bien en place. Seul Samatta parvenait à inquiéter Tolga Zengin mais sa tête flirtait avec la latte (42e).

Après la pause, les Limbourgeois éprouvaient toujours des difficultés à mettre du rythme face au bloc turc et c'est Besiktas qui s'offrait les plus belles opprtunités avec Babel et Quaresma. Au fil des minutes, les hommes de Philippe Clément mettaient la pression sur le rectangle et parvenaient à égaliser sur une frappe déviée de Berge à l'entrée du grand rectangle (89e). Dans les arrêts de jeu, le Racing s'offrait une énorme occasion de prendre les trois points mais Samatta contrait involontairement la frappe d'Heynen.

Avec ce partage, Genk (7 points) conserve sa place de leader du groupe I et compte deux points d'avance sur Sarpsborg et Malmö qui ont partagé l'enjeu ce jeudi. Besiktas occupe la dernière place avec 4 unités.