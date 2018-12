Ce tirage au sort se déroulera lundi à 13h, à Nyon (Suisse). Genk sera tête de série, au contraire de Bruges qui ne fait pas partie des quatre meilleurs troisièmes de Ligue des Champions. Les seizièmes de finale aller se dérouleront le 14 février et les matches retour le 21 février.: Villarreal, Francfort,, FC Séville, Dynamo Kiev, Chelsea, Bayer Leverkusen, Salzbourg, Zenit Saint-Petersbourg, Dinamo Zagreb, Arsenal, Betis Séville, Naples, Inter Milan, Benfica, Valence: Rapid Vienne, Lazio Rome, Malmö, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov, Zurich, Celtic Glasgow, Slavia Prague, Fenerbahçe, Sporting Lisbonne, Olympiakos, Viktoria Plzen,, Shakhtar Donetsk, GalatasarayPour rappel, le tirage au sort des huitièmes de finale de Champions League se déroulera lundi à midi, juste avant celui des seizièmes de finale d'Europa League.Les têtes de série sont le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus, Manchester City, le PSG, Porto et le Real Madrid. Les non-têtes de série étant l'Ajax Amsterdam, l'Atlético Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, la Ropma, Schalke 04 et Tottenham.