Marseille a décroché son billet pour les demi-finale de l'Europa League après sa victoire 5-2 contre Leipzig lors du quart de finale retour jeudi soir. Les joueurs de Rudi Garcia n'avaient plus ce stade de la compétition depuis 2004. Salzbourg, l'Atletico Madrid et Arsenal complètent le dernier carré.



Après la défaite 1-0 au match aller, la tâche de l'OM se compliquait après le but rapide de Bruma (2e). C'était sans compter sur la fougue des Marseillas qui réalisaient un début de match de feu. Grâce à un but contre son camp d'Ilsanker (6e) et de Sarr (9e), les Phocéens n'était plus qu'à un but de la qualification. Peu avant le repos, Thauvin envoyait Marseille virtuellement en demi-finale (38e).

Après la pause, Augustin renversait la vapeur (55e) avant que Payet ne redonne la qualification aux Marseillais (60e). Marseille se créait encore quelques belles occasions et Sakai (90e+4) fixait le score final à 5-2 pour permettre à l'OM attiendre le dernier carré de la compétition.

La Lazio, de son côté, a mordu la poussière sur le terrain de Salzbourg. Malgré la victoire 4-2 au match aller, les Romains se sont inclinés 4-1 en Autriche. Immobile avait donné trois buts d'avance à la Lazio (55e) avant que Dabbur n'égalise 60 secondes plus tard (56e). Dans une fin de match complètement folle, Salzbourg plantait trois buts en l'espace de quatre minutes. Haidara (72e), Hwang (74e) et Lainer (76e) envoyaient les Autrichiens en demi-finale. Sur le banc au coup d'envoi, Jordan Lukaku est monté au jeu à la 60e minute.

Arsenal et l'Atlético Madrid ont également validé leur ticket pour les demi-finales. Les Londoniens, vainqueurs 4-1 au match aller, ont souffert sur le terrain du CSKA Moscou. Chalov (39e) et Nababkin (50e) avaient permis aux Russes d'y croire mais Welbeck (76e) et Ramsey (90e+2) mettaient les Gunners à l'abri. Les Madrilènes, de leur côté, se sont qualifiés malgré leur défaite 1-0 au Sporting Lisbonne sur un but de Montero (28e). L'Atlético s'était imposé 2-0 au match aller.

Le tirage au sort des demi-finale aura lieu le vendredi 13 avril à 12h00 au siège de l'UEFA à Nyon. Les demi-finales aller se joueront le jeudi 26 avril, les matchs retour se tiendront le jeudi 3 mai.