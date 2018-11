Le Standard aurait pu réaliser un nouvel exploit face à Krasnodar mais a dû courber l'échine (2-1) face aux Russes après avoir pourtant mené au score ce jeudi soir lors de la quatrième journée du groupe J en Europa League.

Au coup d'envoi, Michel Preud'homme avait opéré à deux changements dans son onze de base par rapport à celui aligné contre l'Antwerp dimanche. Zinho Vanheusden prenait la place de Cavanda, blessé, et Djenepo retrouvait une place de titulaire à la place d'Agbo. Malgré un système très offensif aligné par l'entraîneur liégeois, le Standard devait faire le gros dos en début de match et Wanderson ne passait pas loin de l'ouverture du score (2e). L'orage passé, les Rouches jouaient plus haut et étaient rapidement récompensés par un but de Carcela, suite à un centre précis de Laifis (19e).

Un but qui donnait de la confiance supplémentaires aux Liégeois et Lestienne, par deux fois, était à deux doigts de faire le break (28e et 32e). Après la pause, Krasnodar remontait sur le terrain avec de meilleures intentions mais Claesson manquait l'immanquanble (50e).

Face au pressing russe, le Standard jouait alors le contre mais ni Emond (62e), ni Djenepo ne parvenait à mettre la phalange liégeoise à l'abri. Cependant, les Rouches craquaient à douze minutes du terme lorsque Suleymanov rétablissait l'égalité (78e) avant que Wanderson ne plante le deuxième but russe dans la foulée (82e).

Une défaite qui fait mal au Standard qui voit Krasnodar mais aussi Séville, vainqueur 2-3 à Akhisarspor dans l'autre match du groupe, prendre trois points d'avance en tête du classement. Les Rouches (6 points) sont donc troisièmes du groupe et joueront leur qualification face à Séville dans trois semaines avant un déplacement à Akhisarspor.

Revivez notre direct commenté