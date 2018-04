La Coupe de l'Europa League de football, transportée au Mexique pour y être montrée lors d'une soirée au stade de Guanajuato (centre), a été volée après cette présentation, puis récupérée quelques heures plus tard, ont annoncé les autorités locales dans la nuit de vendredi à samedi.

"Nous avons récupéré la Coupe de l'Europa League après avoir été renseignés sur le véhicule dans lequel elle avait été embarquée après l'événement", ont déclaré sur leur compte Twitter les autorités de Guanajuato.

Ils n'ont pas fourni de détail sur les responsables de la disparition du trophée ni sur la façon dont il a été récupéré à Leon, à une cinquantaine de kilomètres de Guanajuato.

La soirée était organisée par une entreprise de messagerie qui parraine la compétition européenne des clubs organisée par l'UEFA.

Jeudi 26 avril, les demi-finales aller de la seconde compétition européenne sont au programme avec un choc entre les Anglais d'Arsenal et les Espagnols de l'Atlético Madrid. L'autre rencontre du dernier carré mettra aux prises l'Olympique de Marseille et la formation autrichienne de Salzbourg. Les matches retour sont prévus une semaine plus tard alors que la finale se déroulera au Stade des Lumières de Lyon le mercredi 16 mai (20h45).