La Gantoise et Ostende jouent ce jeudi leur avenir européen. Les deux clubs ne se trouvent pas dans une position favorable avant leur match retour du troisième tour qualificatif de l'Europa League.

L'entraîneur d'Ostende Yves Vanderhaeghe aligne la même équipe qu'à l'aller jeudi soir en match retour du 3e tour préliminaire de l'Europa League. Pour le premier match européen de son histoire, Ostende s'est incliné 4-2 à Marseille jeudi dernier.

Dans l'axe de la défense, David Rozehnal a été préféré à Nicolas Lombaerts, qui était resté sur le banc à Marseille. Dans le but, Silvio Proto pourra compter sur une défense à quatre avec Brecht Capon, Rozehnal, Zarko Tomasevic et Antonio Milic. Andile Jali et le capitaine Sébastien Siani formeront un duo devant la ligne arrière. Joseph Akpala évoluera seul en pointe avec le soutien de Ramin Rezaeian, Franck Berrier et Knowledge Musona.

A Marseille, Rudi Garcia a apporté deux modifications à son onze de la semaine dernière au Stade Vélodrome. Tomas Hubocan prendra la place de Patrice Evra à l'arrière gauche et Lucas Ocampos celle de Florian Thauvin sur l'aile droite.

Lors de la première journée de la Jupiler Pro League, Ostende s'est incliné à domicile face à Mouscron (0-1).

Les équipes:

Ostende: Proto, Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic, Jali, Siani (cap), Rezaeian, Berrier, Musona, Akpala.

Olympique Marseille: Mandanda, Sakai, Rolando, Rami, Hubocan, Sanson, Luiz Gustavo, Lopez, Ocampos, Germain, Payet (cap).

Gand doit se racheter

Gaspillage. Tel pourrait être le substantif pour résumer la rencontre aller des Gantois contre les Autrichiens d'Altach. Chez eux, les hommes de Hein Vanhaezebrouck n'ont pu faire qu'un partage un but partout. Au coup d'envoi en Autriche, ils sont donc virtuellement éliminés de toute compétition européenne et seront dans l'obligation de marquer.