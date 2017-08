Le KV Ostende disputera jeudi soir (20h45) son match retour du troisième tour préliminaire de l'Europa League après sa défaite 4-2 à l'Olympique de Marseille la semaine dernière.

"La première rencontre à domicile de l'histoire du club, cela ne s'oublie pas", a raconté Yves Vanderhaeghe, coach du KVO, lors de la conférence d'avant match mercredi à la Versluys Arena.

Ostende espère marquer à deux reprises tout en préservant ses filets intacts. "Nous devons certainement marquer en premier", a ajouté le T1 des 'Kustboys'. "Si nous y parvenons, cela pourrait amener de la nervosité dans le camp marseillais. Nous y croyons encore et mes joueurs sont très motivés. Nous avons déjà gagné contre tous les grandes équipes en Belgique."

"Marseille a été un peu surpris par notre jeu lors du match aller. Nous n'avons pas une équipe pour jouer de manière défensive car nous voulons prouver nos qualités. Je ne connais pas les plans de Rudi Garcia (l'entraîneur de l'OM, ndlr) mais je pense qu'il est ici pour l'emporter."

A l'aller, la défense des Côtiers avait encaissé à quatre reprises, dont trois fois par Valère Germain, nouveau venu sur la Canebière. "Si nous devons changer de stratégie pour l'empêcher de marquer? Nous devrons en tout cas le surveiller de près afin qu'il ait moins de possibilités de tirs", a ajouté Vanderhaeghe.

"Nous voulons également remercier nos supporters pour l'ambiance fantastique qu'ils ont mis à Marseille. En espérant que ce soit également le cas jeudi", a-t-il poursuivi. "Ce ne sera sûrement pas un chaudron mais notre douzième homme peut aussi être décisif dans les moments importants."

Cependant, le KVO a été défait lors de la première journée de D1A, battu par l'Excel Mouscron sur sa pelouse (0-1). "Quand vous jouez l'Europe, il faut également aborder les matchs de championnat sérieusement. Nous avons raté notre début de saison, j'attends donc une réaction jeudi. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme mardi à l'entraînement", a ponctué l'entraîneur ostendais.

Sébastien Siani, capitaine et premier buteur du KVO sur la scène européenne, espère voir une réaction de ses troupes après leur prestation de dimanche. "Nous avons sous-estimé Mouscron. C'est dommage de perdre de cette manière devant notre public", a ajouté le milieu de terrain camerounais, suspendu dimanche pour la rencontre à Anderlecht. "Le plus important sera que l'équipe soit au niveau jeudi. Nous voulons corriger nos erreurs du match aller, où nous avons donné quelques cadeaux aux attaquants marseillais. Nous devrons également être plus intelligents sur certaines phases", a ponctué Siani.