Des trois clubs belges engagés en Europa League, le Sporting d'Anderlecht est celui dont la situation est la plus critique, et de loin. Les Anderlechtois, derniers du groupe D avec une seule unité, défieront Fenerbahce (2e, 4 pts) dans le bouillant stade Sükrü-Saracoglu sur le coup de 16h50.

Après des défaites à Trnava (1-0) et contre le Dinamo Zagreb (0-2), le club bruxellois a gaspillé une avance de deux buts contre le 'Fener' il y a deux semaines à domicile (2-2). Les troupes d'Hein Vanhaezebrouck n'ont donc plus le choix. "Si nous voulons nous qualifier, nous devons gagner trois fois et donc ici à Istanbul", a déclaré le coach du RSCA.

Pas de surprises dans le onze d'Anderlecht, qui évoluera en 4-3-3.

Les compositions:

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Makarenko, Gerkens, Trebel, Bakkali, Dimata.

Fenerbahce: Tekin, Ozbayrakli, Neustadter, Skrtel, Aly Kaldirim, Elmas, Jailson, Valbuena, Ayem, Slimani, Frey.

