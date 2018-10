Deux journalistes, trois photographes et deux représentants d’une télévision locale : on ne peut pas dire que le déplacement d’Akhisarspor en bord de Meuse excite toute la Turquie. Pour preuve, aucun ticket n’a été vendu dans le bloc des visiteurs ! "Je n’ai pas reçu cette information", a évité l’entraîneur, Cihat Arslan. "C’est un match historique pour notre ville. Tout le monde attache de l’importance à ce match."

Cette petite effervescence laisse penser qu’Akhisarspor est un tout petit club du championnat turc. "Quand vous êtes une petite équipe, il faut gagner contre les grands de la compétition pour avoir de la place dans les médias. Ce match au Standard, c’est aussi, pour nous, l’occasion de gagner de la place dans la presse", poursuit le coach.

Un discours qui ressemble à celui d’une équipe de village. En tout cas plus qu’à celui d’une formation qui va disputer une rencontre d’Europa League. Pendant dix minutes, le coach turc a d’ailleurs souvent répété qu’il était honoré d’être dans un tel stade. "Pour nous, c’est une occasion de prendre de l’expérience. Nous avons eu des difficultés contre Krasnodar mais nous avons quand même montré être capables de remporter ce match", analyse-t-il. "La Belgique est un grand pays de football et le Standard a une belle histoire. Ce club mérite tout notre respect et je n’ai pas envie d’y dégager une individualité car elle forme un bel ensemble, un beau collectif. Nous devrons jouer avec du caractère car l’équipe qui s’imposera pourra à nouveau rêver d’une qualification."