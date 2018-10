Coup d’arrêt pour le Racing Genk. Après sept victoires européennes de suite (dont six en qualification) et dix-sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues, les hommes de Philippe Clément ont concédé leur tout premier revers de la saison. Le piège norvégien de Sarpsborg s’est refermé sur eux pour gâcher la fête de la 100 e rencontre européenne de l’histoire du club limbourgeois.

Il est vrai que la motivation des Norvégiens était en beaucoup plus grande. Car cette rencontre européenne n’était ni plus ni moins que la toute première de leur histoire à domicile. Le modeste stade du petit poucet de ce groupe I (4.900 places) était donc sans surprise rempli pour célébrer cet événement inoubliable.

De quoi booster les joueurs et surprendre Genk dès le coup d’envoi. Après cinq minutes de jeu, Mortensen faisait déjà exploser toute la ville de Sarpsborg en déviant une frappe dans le but de Vukovic (1-0).

La réaction limbourgeoise n’a pas été immédiate. Pozuelo, Malinovsky et Trossard tentaient bien d’accélérer le jeu mais sans aucune occasion franche à la clef. Tout le contraire des Norvégiens qui enflammaient encore la défense de Genk malgré les rares percées.

Heureusement pour Genk, Leandro Trossard remettait les compteurs à zéro juste après la pause. En débordant sur l’aile gauche, le jeune ailier croisait et ajustait parfaitement frappe sa pour planter son 13e but de la saison (1-1). La joie était toutefois de courte durée puisque Zachariassen remettait Sarpsborg aux commandes quelques instants plus tard en reprenant à bout portant un ballon mal dégagé suite à un coup de coin (2-1).

Pire encore. Les intrépides protégés de Geir Bakke en inscrivaient un troisième à l’heure de jeu pour annhiler presque définitivement les espoirs genkois.

Trossard, décidément très en forme, essayait tant bien que mal d’inverser le cours du jeu. Sans succès. Le Racing Genk achève une somptueuse série d’invincibilité. Le groupe I reste plus que jamais ouvert puisque les quatre équipes totalisent une victoire et une défaite..