Pas de Pieter Gerkens jeudi soir en zone mixte. Peut-être était-il retenu par le contrôle antidopage car le Limbourgeois n’est pas du genre à se défiler. D’ailleurs, c’est toujours lui qui est envoyé devant les journalistes après une contre-performance du Sporting.

Il n’a donc pas pu évoquer la fameuse phase qui relance Fenerbahçe. Une passe décisive bien involontaire pour Frey qui a miné toute la fin du match de l’attaquant. "En rentrant dans le vestiaire, il s’est excusé mais les joueurs m’ont devancé en lui disant qu’il n’avait pas à le faire", révèle Hein Vanhaezebrouck. "Pieter était très bien dans son match et ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Il ne l’a pas fait exprès."





Karim Belhocine, le T2, est certain que Gerkens relèvera vite la tête. "C’est un garçon positif. C’est triste que ça lui arrive à lui, d’autant qu’il est parfois critiqué injustement. Mais personne ne lui en veut et il s’en remettra."

Vanhaezebrouck estime tout de même que ces erreurs individuelles arrivent trop souvent ces derniers temps. "C’était déjà le cas contre Zagreb (NdlR : erreur de Najar). Peut-être que les défenseurs doivent plus guider les médians dans ce genre de situations. Ce qui est clair, c’est qu’on manque de leadership en défense."

Ognjen Vranjes reviendra de suspension pour le déplacement en Turquie dans deux semaines. Sera-t-il revenu dans les bonnes grâces de l’entraîneur d’ici-là ? À 100 %, le Bosnien a en tout cas cette âme de guerrier qui manque au Sporting par moments.

Si les Anderlechtois ont directement pardonné Gerkens, ils étaient par contre toujours énervés par le second but turc. Une balade de l’arrière gauche dans la défense. "Ça ne peut pas arriver", regrettait Ivan Santini. "On ne peut pas laisser un gars s’avancer aussi facilement. On a manqué d’agressivité. On devait faire une faute sans hésiter. On s’en fout si on prend un carton jaune. C’est un manque d’expérience et on doit travailler là-dessus car ça ne peut plus arriver. Tu ne peux pas obtenir de bons résultats ainsi."