L'aventure européenne est terminée pour Anderlecht. Battus 2-0 sur le terrain de Fenerbahçe, les Mauves sont 4e et derniers du groupe D de l'Europe League avec 1 point en 4 matchs et sont assurés de ne pas passer l'hiver européen.

"Ce n'est pas ici qu'on a perdu une éventuelle qualification", a déclaré l'entraîneur d'Anderlecht Hein Vanhaezebrouck au micro de la RTBF. "C'est dans les trois premiers matchs qu'on a fait trop d'erreurs individuelles. Aujourd'hui, on a fait un bon match ici, peu-être l'étape la plus difficile de notre parcours car Fenerbahçe reste quand même une grande équipe en Turquie. On n'a pas su créer assez de dangers et mettre cette défense en difficulté. Finalement, ils ont marqué le premier but et on a perdu les pédales en donnant un deuxième but et en prenant un carton rouge absolument pas nécessaire. C'est fini, mais je dois rester positif, avec le jeu et la volonté affichés. Le bilan en Europe est négatif. Pas seulement le fait de ne pas passer mais aussi le fait de ne pas avoir gagné un match. On est éliminé mais si on ne veut pas perdre complètement la face, il faudra faire deux bonnes prestations dans nos deux derniers matchs. Il faudra prendre des points pour le coefficient belge et aussi pour notre futur".

Battu dans ses deux premiers matchs à Trnava (1-0) et face au Dinamo Zagreb (0-2), Anderlecht a pris son unique point il y a deux semaines face à Fenerbahçe (2-2) au Parc Astrid. C'est la première fois depuis l'instauration de la phase de poules en Europa League qu'Anderlecht ne passe pas l'hiver européen.