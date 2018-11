Anderlecht n'est pas parvenu à redorer son blason européen.



Les Bruxellois, déjà éliminés, ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur une faible équipe du Spartak Trnava (0-0). "Nous méritions de gagner mais il nous a manqué du punch", a réagi le T1 anderlechtois Hein Vanhaezebrouck.

Vu les nombreuses absences, Anderlecht a débuté la partie avec une équipe totalement remaniée. "Nous avions du mal au début", a analysé HVH. "Mais nous nous sommes repris et nous ne sommes pas passés loin de prendre les trois points. Malheureusement, ce petit but n'est pas tombé. Des matches comme celui-ci servent aussi à apprendre et j'ai vu que mes joueurs ont mis des choses en place durant la rencontre."

Sous la coupe de Michael Verschueren, le nouvel homme fort de sa cellule sportive, le Sporting va élargir ce secteur dans les prochains mois avec des nouveaux noms. Par Zetterberg a déjà rejoint le staff comme assistant de Vanhaezebrouck. Officiellement, le Suédois devait s'installer sur le banc en janvier mais il était déjà présent ce jeudi aux côté de HVH. "Pär peut fonctionner de cette manière", a expliqué le T1. "Il peut dès lors déjà appliqué certaines choses et aider les jeunes."

Dans l'autre match du groupe, Fenerbahçe et le Dinamo Zagreb ont également partagé (0-0). Zagreb (13 points) est assuré de terminer en tête du groupe devant Fenerbahçe (8 points) qui a décroché sa qualification ce jeudi soir. Trnava (4 points) et Anderlecht (2 points) sont éliminés. Lors de la sixième et dernière journée, le 13 décembre, Anderlecht se rend à Zagreb et Trnava reçoit Fenerbahçe.