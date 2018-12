Le Club Bruges a hérité d'un adversaire coriace, le RB Salzbourg, en 16e de finale de l'Europa League, dont le tirage au sort a été effectué lundi. L'entraîneur brugeois Ivan Leko s'est déclaré "très satisfait" du tirage.

"J'estime que nos chances sont du 50-50", a expliqué le Croate.

"Salzbourg est une bonne équipe, avec un bon entraîneur. Ils ont réussi un 18 sur 18 en phase de groupes de l'Europa League cette saison. C'est donc sans aucun doute un adversaire à craindre. Une équipe du Royaume-Uni ou d'Espagne semble peut-être plus attirante à première vue, mais nous avons certainement une chance de passer."

"Salzbourg a atteint les demi-finales de cette compétition l'an passé et je pense que l'ambition doit être, pour les équipes belges, d'aller aussi loin que possible en Europa League. Nous avons accompli une belle campagne en Ligue des Champions et voulons réaliser la même chose en Europa League. Avec le soutien de notre douzième homme, nous devons nous assurer une bonne situation de départ en vue du retour."