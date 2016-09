Jankovic: "Avec cette mentalité, on ne peut être déçu" (VIDEOS)

C2

Après des débuts convaincants face à Genk, Aleksandar Jankovic a offert au Standard son premier point sur la scène européenne. Un point qui, au vu du match, peut avoir un goût de trop peu.

"Malgré le fait qu’ils aient perdu trois matches en Liga, les Espagnols ont presté à un haut niveau. Nous, on a tenté de presser très haut et à l’image du match contre Genk, on ouvre le score assez rapidement", constate Aleksandar Jankovic.

Mais pour ce dernier, ce qui a cruellement manqué à ses hommes, c’est le réalisme devant le but.

"Il n’y a rien à faire, au plus haut niveau, il faut savoir être réaliste. On a eu deux grosses occasions en première période qu’on doit concrétiser. Un point, c’est bien car la compétition est longue et cela nous donne de la confiance. On a vu ce qu’était le haut niveau. Avec la même mentalité, je suis persuadé que le réalisme sera vite au rendez-vous."

Le coach serbe n’en voulait pas à Jean-François Gillet pour son erreur qui permettait au Celta Vigo de prendre un point. "C’est le football. Juste après, il nous sauve dans un face à face avec un attaquant. Il avait déjà gardé le zéro face à Genk nous facilitant la tâche. Le point positif, c’est qu’avec son expérience, il a su rester dans le match."

Le point positif pour le coach, c’est également l’organisation défensive.

"Comme face à Genk, on a su garder la stabilité. En 180 minutes face à deux adversaires de niveau européen, on a peut-être concédé trois occasions. C’est assez positif. On doit encore travailler les enchaînements car on a manqué de possession notamment en première période durant laquelle on a eu du mal à conserver le ballon."

Si ses joueurs estimaient avoir perdu deux points, Aleksandar Jankovic, lui, retenait du positif. "Je ne peux pas être déçu quand on affiche une telle mentalité et qu’on ne calcule pas. La mentalité était top. Les joueurs qui sont sortis ont demandé à sortir car ils avaient tout donné. Cela traduit du respect qu’ils ont pour les autres membres du groupe et cela, je l’apprécie."