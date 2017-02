Jérémy Perbet a permis à La Gantoise de décrocher une probante victoire face aux Anglais de Tottenham (1-0), jeudi en 16es de finale aller de l'Europa League. "Le match retour à Wembley sera très compliqué", a déclaré l'attaquant français, buteur à la 59e minute.

"C'est le but le plus important de ma carrière", a lancé Perbet. "Je pense que je n'ai jamais marqué contre un tel club depuis que je suis professionnel. A Villarreal, j'ai joué contre Barcelone ou le Real Madrid mais je n'avais malheureusement pas trouvé le chemin des filets. C'est assez étonnant d'être mieux contre une équipe du top comme Tottenham et d'éprouver de telles difficultés contre des plus petites équipes de Jupiler Pro League. Le match retour sera néanmoins très compliqué. Selon moi, nous allons devoir marquer afin de décrocher une qualification pour les huitièmes de finale."

"Nous avons montré que nous pouvions faire jeu égal avec eux", a continué Brecht Dejaegere. "Nous avons très bien joué et les supporters nous ont vraiment poussé. Je ne pense pas encore trop au retour car dimanche, nous devons gagner au Standard."