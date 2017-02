Hein Vanhaezebrouck n’a cessé de l’encenser depuis ses débuts avec La Gantoise. Ce jeudi, face à Tottenham, il devra affronter un adversaire plus coriace que ceux qu’il a croisés depuis un mois en Pro League.

Après sa boulette qui a offert la victoire à Eupen dimanche, il voudra se racheter en prouvant qu’il est aussi doué que son coach le souligne. "Avec tout ce qu’il a montré avant, on ne peut pas trop lui reprocher", lancent, conjointement, Henry Onyekuru et Mbaye Leye, les attaquants des deux équipes qui ont inscrit un but au Croate.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.