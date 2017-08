Pour son 300e match officiel en coupes d’Europe, le Club Bruges aurait pu hériter du club portugais Maritimo Funchal, du serbe l’Étoile Rouge Belgrade, du croate Osijek ou du macédonien Shkendija.

Le sort lui a attribué l’AEK Athènes, un habitué de la scène internationale et la troisième force grecque derrière le Panathinaikos et l’Olimpiacos (11 titres, 5 coupes nationales).

Le Club a-t-il gagné au change par rapport à Basaksehir ?

Sans doute pas.

Comme Bruges, l’AEK Athènes s’était qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions en ayant remporté - haut la main ! - les playoffs de la Super League auxquels sa quatrième place dans la compétition régulière lui avait permis d’accéder.

Il y a affronté le CSKA Moscou. Et a essuyé deux défaites : 0-1 à domicile et 0-2 en Russie.

Est-ce à dire qu’il est abordable ?

Ivan Leko fait la moue : "Des cinq adversaires possibles, l’AEK est certainement le plus malaisé à négocier. En plus, j’aurais préféré disputer le match aller à Athènes. L’AEK fourmille d’ambitions. Ses joueurs adoptent le pressing et insufflent beaucoup de mouvements et de variations dans leur jeu. Je connais bien son entraîneur, l’Espagnol Manolo Jimenez. Je sais quelle est sa philosophie et sa vision du foot : son équipe est apte à changer de système quand les circonstances l’y incitent."

Déjà coach de l’AEK d’octobre 2010 à octobre 2011, Manolo Jimenez a repris le club en janvier dernier. Il y a été confirmé jusqu’au terme de cette saison.

Cet ancien défenseur international du CF Séville a disputé deux matchs du Mondial 1990.

Klonaridis, Belge de l’AEK

Dans son effectif, l’AEK Athènes présente deux éléments qui ont connu, fugacement, notre Pro League : le Sérésien Viktor Klonaridis, joueur de Mouscron-Peruwelz en 2012-2013, et le Suédois Astrit Ajdarevic, arrivé au Standard en juillet 2012 et prêté très vite à Charlton, où il a retrouvé son ancien entraîneur Guy Luzon. Après Mouscron, Klonaridis est parti au Panathinaikos, y est revenu après un crochet par le RC Lens avant, au début de cette saison, de redéposer son sac à l’AEK Athènes, le club où il a entamé sa carrière professionnelle, en 2010.

Si Ajdarevic ne figurait même pas sur le banc lors du dernier match en date au CSKA Moscou, Viktor Klonaridis a débuté comme titulaire à un poste d’attaquant.

Autres éléments connus : l’international ukrainien Dmytro Chygrynskiy et le Portugais Hugo Almeida, ancien buteur, de Porto et du Werder Brême.

Contre Moscou, Manolo Jimenez avait aligné, en 3-5-2 : Anestis, Cosic, Chygrynskiy, Vranjes, Bakalis, Johansson, Mantalas, Simoes, Helder Lopez, Klonaridis, Livaja.