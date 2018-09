Le Bosnien a manqué l'opportunité de tuer le match, à 1-0, alors qu'il n'y avait plus qu'un défenseur entre lui et le but déserté par le gardien adverse. La fatigue comme circonstance atténuante ? Que nenni, il venait de monter au jeu. Heureusement pour lui, Immobile tuera le suspense à la 84e, histoire de ne pas perdre deux points bêtement suite au but d'Appollon Limassol en toute fin de partie. Score final: 2-1.