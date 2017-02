L'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, s'est dit impatient d'en découdre avec La Gantoise dans le cadre des 1/16e de finale aller de l'Europa League, jeudi soir à la Ghelamco Arena de Gand (19h). C'est ce que l'Argentin a déclaré en conférence de presse mercredi soir.

Les compos:

Gand: Kalinic; Gigot, Mitrovic, Asare; Foket, Dejaegere, Esiti, Saief; Milicevic, Perbet, Simon.

Tottenham: Lloris, Walker, Alderweireld, Dier, Wanyama, Sissoko, Dembélé, Alli, Winks, Davies, Kane.

Notre direct commenté:





"La Gantoise est une jeune équipe dynamique", a lancé Pochettino d'entrée. "Ils ont très bien joué sur la scène européenne. Il faudra être tout aussi motivé et agressif qu'eux si l'on veut accrocher un bon résultat. Nous voulons passer au tour prochain et ça passera par une victoire jeudi. La défaite du FC Barcelone 4-0 face au PSG est une bonne leçon. Il faut montrer sur le terrain que l'on est prêt à se battre, c'est le plus important", a poursuivi le mentor des Spurs.

Actuellement troisième de Premier League après 25 journées de championnat, Tottenham, avec Alderweireld dans ses rangs, s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Liverpool samedi. Dimanche prochain, les Spurs affronteront Fulham lors du 5e tour de la Coupe d'Angleterre. "Les rencontres s'enchaînent. Ce n'est pas facile, mais selon moi c'est positif de jouer régulièrement", a ajouté Pochettino.

Selon le tacticien de 44 ans, la cheville douloureuse de Jan Vertonghen, absent depuis mi-janvier, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le Diable Rouge sera toutefois absent à Gand, mais pourrait retrouver les pelouse anglaises ce week-end en FA Cup. "Il va beaucoup mieux et pourrait être prêt à débuter dès dimanche", a fait savoir Pochettino sur le compte Twitter du club londonien.

De son côté, le portier des Spurs, Hugo Lloris, s'attend à une rencontre difficile face à Gand. "Il faut aborder l'Europa League comme nous abordons la Ligue des Champions. Nous somme ambitieux et nous voulons aller le plus loin possible. Il faudra jouer à 100% car nos adversaires se battront sur tous les ballons", a déclaré l'international français.