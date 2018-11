La rencontre de ce jeudi sera arbitrée par un sifflet macédonien.

Aleksandar Stavrev a été désigné par les instances européennes et son nom ne devrait pas être totalement étranger aux supporters liégeois.

Lors de la saison 2011-2012, il avait déjà été aux commandes d’un match entre Hanovre et le Standard, au cours de la première journée du groupe B de l’Europa League. Les Principautaires avaient ramené un bon point (0-0) et avaient reçu trois cartes jaunes (William Vainqueur, Jelle Van Damme, Felipe).

Aleksandar Stavrev avait, lors de la même campagne, dirigé un match entre le Club Bruges et Braga (1-1) et, un petit peu plus tôt, la fameuse rencontre entre Anderlecht et le BATE Borisov (1-2), au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.