Le cas de figure le plus simple pour les Liégeois est de prendre un point de plus que Séville. Une victoire en Turquie est donc fortement recommandée. Dans le même temps, deux scénarios pour les: soit Krasnodar accroche Séville en Espagne et donc les Liégeois passeraient devant les Sévillans, soit Séville s'impose et les trois équipes se retrouveraient à 12 points.Dans ce cas, ce serait le goal-average entre les trois formations qui serait décisif (sans tenir compte des matches face à Akhisar). Face à Séville, le Standard ne pourrait rien. Par contre, si Krasnodar, qui présente un goal-average de plus trois avant ce dernier match, s’incline 4-0 à Séville, il présenterait une différence de buts négative par rapport au Standard qui serait alors qualifié.Mais, et c’est là où cela devient cruel, si le Standard s’impose tandis que Séville en fait de même sur un score moins large, le Standard serait éliminé malgré ses 12 points. Les Liégeois regretteraient alors la raclée prise en Andalousie et les occasions manquées face aux Sévillans ce jeudi soir.