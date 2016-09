Le Standard sans Dompé et Soares face à Vigo (PHOTOS)

C2

Les Standardmen sont impatients de débuter la compétition devant leur public.

Ce mercredi après-midi, Aleksandar Jankovic s'est prêté au jeu de la conférence de presse d'avant match européen pour la première fois.

Le coach serbe a livré les dernières nouvelles de son noyau dans lequel on retrouve Alexander Scholz, suspendu contre Genk. "Dompé a un problème musculaire tandis que Soares est touché à une côte. Ils ne seront pas repris", a-t-il précisé. Après l'élimination cuisante des oeuvres de Molde la saison dernière, le Standard doit se racheter aux yeux de son public.

"On fait ce métier pour jouer ce genre de match. Oui, l'Europa League est importante à nos yeux. On va se battre car la saison dernière, nous étions tous déçus. Il faudra prendre du plaisir et en donner à nos fans." Aleksandar Jankovic, lui, attend de ses hommes qu'ils affichent la même mentalité que le week-end dernier conte Genk. "Il peut y avoir des changements dans l'équipe mais l'intensité, l’agressivité et l'envie doivent toujours être présents."