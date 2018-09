"Quand j’ai eu la possibilité de venir en Italie, le rêve de mon père et de mon grand-père s’est réalisé", déclarait Silvio Proto. Le rêve est devenu encore un peu plus réalité ce jeudi soir avec sa première apparition officielle sous le maillot de Lazio. Le gardien belge (avec Boyata et Wanderson, l’un des trois seuls Belges en action dans les clubs étrangers) a profité que Strakosha, l’habituel titulaire, soit mis au repos. Certes, Proto et ses coéquipiers (sans Jordan Lukaku, blessé et non retenu pour la compétition) ont gagné face aux Chypriotes de l’Apollon Limassol (2-1) mais cette première aura sans doute un goût de trop peu pour le portier belge de 35 ans. Il n’est pas parvenu à garder sa cage inviolée.

Très sûr et calme dès ses premières interventions après le quart d’heure de jeu, Silvio Proto a même vécu un match stressant. Car la Lazio, ultra-favori du duel, s’est rapidement mise aux commandes grâce à Luis Alberto (14e : 1-0) mais le second but a longtemps été attendu. Proto a même dû se retrousser les manches pour sauver l’égalisation. Finalement, Immobile a pu faire le break sur penalty à quelques minutes du terme (84e : 2-0). L’ancien Mauve pensait alors que sa première serait synonyme de clean-sheet. C’était sans compter sur un cafouillage de ses défenseurs devant le petit rectangle au bout d’un coup de coin de l’Apollon. Zelaya se retrouvait alors à bout portant de Proto et le fusillait (88e : 2-1).

Un peu plus tard dans la soirée, c’est Dedryck Boyata qui montait sur la pelouse pour le Celtic Glasgow. Si le Diable Rouge a passé une soirée calme au niveau de ses interventions défensives, ses coéquipiers ont dû patienter jusqu’à la 87e minute pour enfin percer le mur norvégien de Rosenborg (1-0). Dans les autres affiches, notons la courte victoire de Chelsea au PAOK (0-1), la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Eintracht Francfort mais aussi la belle victoire d’Arsenal contre les Ukrainiens de Vorskla (4-2).