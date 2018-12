Mpoku, Sa et Cavanda à l’entraînement

Ce lundi, Mpoku (touché à la hanche), Sa (dos) et Cavanda (out depuis le déplacement à Krasnodar en raison de soucis d’épaule) ont tous repris. Pocognoli (adducteurs) a eu droit à des soins et à une séance individuelle lundi. Bokadi (déchirure à la cuisse) sera de retour avec le groupe la semaine prochaine.

209 fans rouches à Akhisarspor

Jeudi soir, les Liégeois seront soutenus par un petit contingent de 209 supporters qui feront le déplacement en Turquie.

Départ à 13h30 direction Izmir

Ce mardi, les Rouches s’entraîneront à 9h30 avant de prendre la route de l’aéroport de Bierset d’où ils décolleront à 13h30 direction Izmir où ils séjourneront jusque mercredi avant de se rendre à Akhisarspor de mercredi à jeudi.