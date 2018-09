Si le RSCA est dans le creux, c'est bien pire pour le Spartak Trnava qui a subi sa quatrième défaite en seulement 8 matches de championnat.

© D.R.

Le gros problème de Trnava est offensif: seulement 5 buts inscrits en 8 journées de championnat. C'est tout simplement la pire attaque de l'élite slovaque. La dernière victoire remonte déjà au 11 août dans la compétition locale. Des chiffres bien pires que le 1 sur 9 du RSCA.

Pour se défendre, les dirigeants de Trnava expliquent qu'il est difficile pour ce noyau assez étroit de briller en championnat et en Ligue Europa. Trnava a franchi... 4 tours de qualification pour se hisser jusque dans les poules. D'abord via la Ligue des Champions (en sortant Mostar puis le Legia Varsovie avant d'être sorti par l'Etoile Rouge de Belgrade) puis via la Ligue Europa (en battant Ljubljana en barrages). Le club attend d'ailleurs une réaction de ses joueurs jeudi contre Anderlecht.