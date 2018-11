"Nous pouvons être satisfaits du match. Nous avons joué au ballon, dans leur camp. On était bien dans le match. On les a dominés mais il nous a manqué un but. Nous méritions la victoire. Vous avez vu le nombre d’occasions ? On est bien au-dessus d’eux. La réussite n’était juste pas au rendez-vous. Nous devons plus concrétiser nos possibilités. Nous voulions les trois points. Ça nous travaille ce deux sur quinze. C’est indigne d’Anderlecht", a déclaré Sambi Lokonga à l'issue du match.

"Kayembe et Dauda m'ont plu"

Hein Vanhaezebrouck a tenté de chercher le positif dans une soirée morose, défendant notamment la prestation de Morioka.

"Je vais raccourcir mes réponses." Hein Vanhaezebrouck rigolait en regardant le jeune traducteur franco-slovaque qui traduisait dans le détail sa première réponse alors qu’aucun journaliste de Trnava n’écoutait.

De bonne humeur, l’entraîneur avait envie de chercher le positif après cette triste soirée. Plutôt que de s’appesantir sur les 180 minutes jouées sans marquer face à cette équipe si faible, il insistait sur les quelques performances individuelles à sortir du lot. "Bornauw a été bon mais ce n’est pas une surprise. Kayembe m’a plu au milieu. Par moments, Dauda aussi. Malheureusement pour eux, ça manquait de punch dans la zone offensive."

On a directement pensé à Morioka mais Vanhaezebrouck l’a défendu. "En première mi-temps, il jouait très bas et je n’accepte pas ça normalement. Mais il avait besoin de toucher le ballon. Il était plus haut après le repos et c’était mieux. Il s’est même offert la plus belle occasion après une belle percée. Il a juste loupé la finition, mais il ne faut pas oublier qu’il n’avait plus joué depuis plus de deux mois. D’autres étaient absents depuis moins longtemps. Il faut en tenir compte dans le jugement."

Vanhaezebrouck n’a pas cité de noms mais on peut évidemment comprendre qu’il n’a pas aimé les prestations de Saief et Musona, les deux autres joueurs offensifs. "Je ne vais pas faire l’évaluation de mon noyau ici face à la presse. Je la ferai avec les dirigeants en temps voulu. Certains joueurs progressent, d’autres pas. C’est tout ce que je peux vous dire."

La pelouse dans un sale état: "un problème"

De match en match, la pelouse du stade Constant Vanden Stock se détériore. Jeudi, la surface de jeu était indigne d’une rencontre européenne. "C’est clairement un problème", s’inquiète Hein Vanhaezebrouck. "Dans les matchs où on domine, c’est un handicap. On va voir si on sait faire quelque chose mais remplacer la pelouse en hiver n’est pas idéal. On l’avait fait l’an passé. Le souci ne vient pas de la pelouse elle-même mais du sous-sol. C’est pour ça que chaque nouveau terrain s’abîme rapidement."

"Une bonne prise de contact avec Pär"

Quand on lui demande ce que Pär Zetterberg a pu lui amener pour sa première sur le banc, Hein Vanhaezebrouck s’amuse : "Des blagues, il a fait rigoler tout le monde sur le banc."

Il faut un peu insister pour en savoir plus. "Pär ne doit prendre ses fonctions que début janvier mais il était en Belgique. Je lui ai dit : ‘Viens avec nous. Tu verras comment on travaille.’ Il a accepté et c’était une bonne prise de contact. Il a pu observer et discuter avec les joueurs."

Dimanche, pour le choc contre Genk, Zetterberg sera à nouveau présent. "Vu qu’il ne repart en Suède que lundi, c’est bien qu’il soit encore avec nous. Il reviendra ensuite au mois de janvier pour vraiment commencer son travail avec nous."