La raison? Des sanctions infligées par l'UEFA suite aux divers débordements survenus la saison dernière en Europa League. Lors de la finale par exemple, les supporters de l'OM s'étaient "illustrés" par des actes de vandalisme, des jets d'objets et de fumigènes. Tout cela avait amené à retarder le coup d'envoi du match (perdu face à l'Atletico Madrid).





Concrètement, Marseille devra payer une amende de 100.000 euros et jouer son prochain match de C2 au Vélodrome à huis clos et sans ses virages nord et sud pour le suivant.





Mais le club phocéen écope d'un sursis de deux ans. Autrement dit: si ses supporters récidivent dans les deux ans, il pourrait être exclu des compétitions européennes...