Deux hommes forts, deux personnalités atypiques mais surtout deux businessmen d’exception. Marc Coucke (Ostende, 52 ans) et Frank McCourt (Marseille, 63 ans) sont de sacrés businessmen qui possèdent quelques similitudes malgré des personnalités très différentes. Ce jeudi, ils se retrouveront en tribune pour les préliminaires de l’Europa League.

Combien pèsent-ils ?

La fortune de Marc Coucke est chiffrée à plus de 1,3 milliard d’euros, celle de Frank McCourt lui est inférieure de 200 millions d’euros.

D’où vient leur fortune ?

Les deux hommes sont des travailleurs et des investisseurs hors pair.

Marc Coucke est le self-made-man à la belge par excellence. Diplômé en pharmacie et en gestion, le Gantois a commencé par vendre des bouteilles de shampoing de 5 litres.

On est en 1987 et il commence à élargir une gamme qui, en 1996, entre en bourse. Omega Pharma devient alors la référence en matière de vitamines et de compléments alimentaires.

En 2014, il revend sa société et fait plus d’un milliard de bénéfices. Il en garde quelques parts, notamment Etixx. Il investit depuis dans différents secteurs : le cyclisme, Pairi Daiza ou encore Durbuy.

Frank McCourt a eu le nez fin lorsqu’à 24 ans, il rachète 100.000m2 de terrain près de sa ville de Boston pour une bouchée de pain avant de le revendre à la Ville pour qu’elle en fasse des parkings.

Son plus gros coup reste toutefois le rachat des Dodgers de Los Angeles (Baseball). Il vide son compte et allonge 430 millions de dollars pour acquérir l’équipe en 2004. Sept ans plus tard, grâce à de juteux contrats TV, il la cède contre 2,15 milliards de dollars.

Depuis New-York, il poursuit une juteuse carrière dans l’immobilier.

Pourquoi ont-ils racheté le club ?

La passion a poussé Coucke à déposer 1 million sur la table pour sauver le club qu’il allait voir étant enfant.

Le coup de cœur pour Marseille, aussi bien en tant que ville que club, a été prépondérant pour l’Américain. Mais lâcher 50 millions il y a un peu moins d’un an n’est pas poser un geste anodin. Le nouveau président de l’OM a tout étudié de son club et de sa ferveur mais également de la Ligue et de son renouveau. Il a même interrogé les pontes de la Ligue 1 pour connaître leurs projets de développement ultérieur.

Comment s’investissent-ils dans leur club ?

Depuis l’arrivée de Marc Coucke, tout a changé à la côte. L’équipe a été promue parmi l’élite, s’est stabilisée et a accroché l’Europe pour la première fois.

Le business plan de Coucke est solide. Il a osé y mettre de sa poche pour renforcer son équipe et pour rénover l’Albert Park. Il gère le KVO avec un style hybride entre un bon père de famille et un PDG intransigeant et visionnaire. Son but ? Faire d’Ostende un produit rentable financièrement et sportivement.

L’Américain est, lui, encore davantage prêt à prendre des risques. L’OM peut rapporter bien plus gros qu’Ostende mais l’investissement nécessaire est plus important.

Depuis son arrivée, il a acheté Dimitri Payet, Florent Thauvin, Luis Gustavo, Valère Germain, Adil Rami, Morgan Sanson et d’autres pour un total de plus de 80 millions d’euros.

Selon ses dires, il lui reste donc 120 millions à dépenser en transferts sur les trois prochaines années. De quoi revenir sur les machines parisienne, monégasque et lyonnaise.