Le Sporting d'Anderlecht a acquis un succès important 2-0 à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg lors des 16es de finale aller de l'Europa League jeudi soir au stade Constant Vanden Stock.

Une victoire qui a amplement satisfait Massimo Bruno, présent sur la pelouse bruxelloise durant l'intégralité de la rencontre. "Il faut rester prudent car le match retour sera compliqué", a nuancé le joueur au terme de la rencontre.

Avec sept nouveaux venus par rapport à la rencontre face à Zulte Waregem le week-end dernier, René Weiler n'avait pas menti en annonçant plusieurs changements dans son onze de départ pour affronter les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg.

"Malgré les nombreux changements, l'équipe a répondu présent. On a su prouver que l'entraîneur n'a pas d'équipe B, mais différentes possibilités", a confié Massimo Bruno après la victoire des siens 2-0. "Le groupe a montré qu'il était prêt à jouer ce genre de match et que chacun d'entre nous méritait sa place dans le onze de départ. On avait faim et on s'est montré agressif au bon moment. Le principal reste la victoire ici dans notre stade".

Bruno a rappelé l'importance de l'Europa League. "Nous ne voulons absolument pas bâcler cette compétition pour favoriser le championnat. L'Europa League reste très importante pour nous. Il faudra toutefois rester vigilant au match retour. On sait que ce sera compliqué en Russie, mais on abordera cette rencontre pour aller le plus possible", a-t-il conclu.